Шевченківський районний суд Львова визнав посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігора-Мирослава Підганюка винним у конфлікті інтересів при преміюванні самого себе. Суд оштрафував його на 3400 грн.

Як вказано в матеріалах справи, Ігор-Мирослав Підганюк працює заступником директора та завідувач патоморфологічного відділу Львівської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У квітні 2022 року він призначив собі 11,5 тис. грн премії, у вересні 2023 року він преміював себе ще на 28,8 тис. грн.

На посадовця склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 172-7 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. У суді Ігор-Мирослав Підганюк свою провину визнав і попросив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Галина Білінська визнала Ігора-Мирослава Підганюка винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та призначив 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.