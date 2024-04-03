Мар'ян Кушнір був директором Жидачівського професійного ліцею з 2018 до 2023 року

Жидачівський районний суд визнав винним колишнього директора професійного ліцею Мар'яна Кушніра у конфлікті інтересів і оштрафував його на 6,8 тис. грн. У постанові суду йдеться, що він преміював свою племінницю, яка працювала завідувачкою господарства ліцею. Загалом Мар'ян Кушнір виписав премій на майже 23 тис. грн.

Згідно з матеріалами справи, племінниця директора почала працювати на посаді завгоспа з січня 2023 року. Надбавки за напруженість в роботі та премії вона отримувала з березня по травень 2023 року.

У суді Мар'ян Кушнір не визнав провину й пояснював, що преміював племінницю, оскільки розмір заробітної плати завгоспа в ліцеї менший, ніж мінімально встановлений в Україні. Він зазначив, що не повідомляв департамент освіти й науки Львівської ОВА, що взяв на роботу племінницю і преміював її, оскільки не знав, що це потрібно робити.

Суддя Андрій Павлів визнав, що Мар'ян Кушнір винний у конфлікті інтересів та призначив йому 6,8 тис. грн штрафу. Крім цього, екс-директор сплатить 606 грн судового збору. Постанову суду можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що Мар'ян Кушнір був директором Жидачівського професійного ліцею з 2018 до 2023 року. У жовтні 2023 року ZAXID.NET розповідав, що чоловіка судили за п'яну їзду, оштрафували на 17 тс. грн та на рік позбавили водійських прав.