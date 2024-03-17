38-річного Михайла Посітка звинуватили у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів мера Кам’янця-Подільського Михайла Посітка, який голосував за кадрове призначення людини, яка робила внески у його виборчий фонд, та призначив їй максимальні премії. Йому призначили 6800 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, мер Кам’янця-Подільського Михайло Посітко призначив жінку, яка зробила внесок у його виборчий фонд, своєю радницею, а потім завідувачкою відділу інформаційної діяльності. У серпні 2023 року мер не повідомив про наявність конфлікту інтересів під час засідання сесії, де її обрали секретарем міськради. Згідно з даними на сайті міськради, йдеться про Ірину Шелепницьку.

Мер також не повідомляв про конфлікт інтересів з березня 2022 року по червень 2023 року та приймав рішення про максимально можливий розмір надбавки за високі досягнення у праці та визначення розміру премії цій жінці, яка здійснила добровільні внески до його виборчого фонду. Відомо, що йдеться про одноразовий внесок у 5 тис. грн.

За даними НАЗК, Михайло Посітко мав конфлікт інтересів і, призначаючи премії та голосуючи за призначення жінки, хотів їй віддячити. Щодо посадовця склали протоколи про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

У суді Михайло Посітко заперечив свою провину. За його словами, добровільний внесок до виборчого фонду не був його приватним інтересом і жодним чином це не впливало на об’єктивність прийнятих ним кадрових рішень та прийняття рішень щодо встановлення надбавок та премій. Просив закрити провадження у справі.

Справу розглянув Юрій Мантуляк, який дослідив усі надані матеріали та визнав мера винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 6800 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.

На місцевих виборах 2020 року Михайло Посітко балотувався на посаду міського голови Кам'янця-Подільського від ВО «Свобода» і в другому турі отримав перемогу.