Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту директора львівської школи мистецтв №5 Андріяна Леськіва, який преміював свою дружину та сина. Суд призначив йому 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, директор львівської школи мистецтв №5 Андріян Леськів наприкінці 2022 року, не повідомляючи про конфлікт інтересів, виписував премії своїй дружині та сину, які працюють у цій школі. Йдеться про загальну суму в понад 10 тис. грн.

Щодо посадовця правоохоронці склали протоколи про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді Андріян Леськів свою провину визнав.

Справу розглянув суддя Микола Борачок, який дослідив усі надані матеріали та визнав директора школи винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 3400 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.