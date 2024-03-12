Буський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів директора Буського ДЛГП «Галсільліс» Ігора Гаркота, який протягом 2021 – 2023 року виписував собі премії. Посадовець не визнав свою провину у вчиненні правопорушення, але повернув усі премії підприємству. Йому призначили 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, Ігор Гаркот очолює Буське ДЛГП «Галсільліс» та протягом 2021 – 2023 років призначав собі премії, не повідомляючи про наявність у нього конфлікту інтересів. Згідно з матеріалів справи, протягом цього часу посадовець отримав близько 400 тис. грн премій.

Щодо посадовця у жовтні 2023 року правоохоронці склали протоколи про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді прокурор підтримав складені щодо Ігора Гаркота адмінпротоколи, але зазначив, що частина з них підлягає закриттю через закінчення термінів давності – протоколи про преміювання за 2021 рік.

У суді Ігор Гаркот свою провину не визнав та заявив, що «жодних бюджетних коштів він не отримував»

«Підприємство самостійно заробляє гроші від здійснення лісової господарської діяльності, доходи від якої перераховувалися на користь Львівської обласної ради в розмірі 35%, на користь ОКС ЛГП «Галсільліс» в розмірі 30-35%, а решту коштів він справедливо розподіляв на виплату заробітних плат і премій працівників підприємства», – наведені слова посадовця у судовій постанові.

Ігор Гаркот заявив, що дотримувався укладеного контракту, колективного договору та статуту підприємства, які дозволяли йому отримувати відповідні премії та допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Посадовець стверджував, що періодично подавав звіти про преміювання працівників підприємства до ОКС ЛГП «Галсільліс» та звернув увагу на лист гендиректора ОКС ЛГП «Галсільліс» від 31 грудня 2023 року, де вказано, що він не заперечує проти його преміювання.

У судовому засіданні директора Буського підрозділу «Галсільлісу» також повідомив, що всі отримані ним премії він добровільно повернув підприємству, а також допомагав ЗСУ.

Справу розглянув суддя Ігор Кос, який дослідив усі матеріали справи та визнав посадовця винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 3400 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.