Артур Садовнік та The Tiger Lillies

У короткометражній комедії «У нього немає кота» прозвучить пісня британського гурту The Tiger Lillies. Музиканти дати згоду на її використання та, можливо, зіграють самі себе, повідомляє «Детектор медіа».

За сюжетом кіт Мурчик (у виконанні кота Цезаря) та продавчиня зоокрамниці (Ольга Марніч) у вільний від роботи час ловлять терористів. У фільмі так само візьмуть участь інші домашні тварини. Також автори повідомляють про участь інших знаменитостей, проте їх імен поки не називають.

«Ми близько 20 років заробляємо займаємося рекламою, передачами, кліпами. А для душі, для себе знімаємо незалежне кіно. Наразі робимо гротескну короткометражну комедію про те, як дівчина під час війни влаштовується працювати в зоомагазин. Думає, що змінить роботу та їй полегшає. Але покупці її потроху зводять з розуму різними дурницями. А власне на цю роботу її влаштовує кіт, що розмовляє. Вона не знає, чи це кіт із нею говорить, чи в неї галюцинації. З The Tiger Lillies якось давно я зустрівся на Одеському кінофестивалі і ще тоді для себе вирішив, що хотів би їх зняти в своєму кіно…Сюжет їм сподобався, тож дали згоду на використання пісні. Ось зараз перемовини веду, щоб, може, навіть у камео знялися», – розповів режисер фільму Артур Садовнік.

Також у фільмі зніметься засновник і незмінний голова студії Troma Entertainment (американська компанія незалежного жанрового кіно) Ллойд Кауфман. Режисер також розповів, що відзнято близько 85% матеріалу.

Нагадаємо, The Tiger Lillies – музичне тріо з Лондона, засноване в 1989 році. У своїх виступах музиканти використовують елементи кабаре, панку й чорного гумору. До слава, гурт виступить у Львові 28 травня.