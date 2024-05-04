Джон Гальяно пропав зі світу високої моди на 15 років

Вийшов український трейлер біографічного фкшн фільму «Джон Гальяно: зліт та падіння». Це – історія видатного та епатажного кутюрʼє Джона Гальяно від оскароносного режисера Кевіна Макдональда. У кінотеатрах України фільм стартує 9 травня.

Він здійснив переворот у фешн-індустрії, але втратив кар’єру через антисемітські заяви, зроблені під впливом алкоголю. Його викреслили зі світу високої моди за одну ніч. Джона Гальяно було звільнено з посади креативного директора модного дому Dior, і він майже на 15 років зник зі світу моди.

Лише 2024 року, після Паризького тижня моди він потроху повертається. Про всі події розкажуть Наомі Кемпбелл, Анна Вінтур, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Шарліз Терон та сам Джон Гальяно.

Нагадаємо, фільм Кевіна Макдональда про оборону Києва покажуть на британському кінофестивалі Sheffield DocFest.