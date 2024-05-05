Наслідки російського ракетного удару 27 квітня по одній із українських ТЕС

Після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі складна, а збитки вимірюються у понад мільярд доларів.

«На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», – повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

«Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна», – зазначив міністр, додавши, що наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями відновлювальної енергетики.

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

Нагадаємо, навесні 2024 року російська армія поновила обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Протягом місця росіяни атакували Зміївську ГЕС на Харківщині, Дніпро ГЕС у Запоріжжі, Трипільську ТЕС на Київщині, Бурштинську та Ладижинську ТЕС на Прикарпатті. Крім того, окупанти завдали ударів но низці підстанцій «Укренерго» та об’єктів генерації у різних областях України.