Говорячи про можливий сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір «рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї»

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван переконаний, що виділена Сполученими штатами допомога сприятиме переходу України у контрнаступ, який можливий у 2025 році.

Як повідомляє «Європейська правда», посилаючись на слова Джейка Саллівана, якого цитує Financial Times. Під час виступу у Вашингтоні Салліван сказав, що він все ще очікує «російських успіхів у найближчий період» на полі бою, незважаючи на новий пакет фінансування США, тому що «ви не можете миттєво клацнути перемикач».

Водночас, за його словами, з новою допомогою від США Україна матиме можливість «тримати оборону» і забезпечити стійкість від російських атак протягом 2024 року.

Говорячи про можливий сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір «рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї».

Як зазначає видання, заяви Саллівана є найчіткішим формулюванням представників Білого дому щодо того, як адміністрація США бачить розвиток війни РФ проти України, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді.

Водночас видання вказує, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський заявив, що не бачить ознак бажання сісти за стіл переговорів для закінчення війни в самопроголошеного президента Росії Владіміра Путіна.

24 квітня Сенат США остаточно схвалив виділення 61 млрд доларів допомоги Україні, обговорення якого тривало кілька місяців через суперечки між демократами та республіканцями. Того ж дня Джо Байден підписав законопроект. Що передбачає законопроект США, а також повний текст законопроекту про допомогу Україні можна почитати тут.

Вже 26 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги. Допомога включатиме системи протидії дронам, артилерійські боєприпаси, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення – усі засоби закуплять в американських компаній.