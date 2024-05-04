Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Путіна треба поставити в ситуацію, в якій він не знатиме, що планує Захід

Міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський не бачить ознак того, що самопроголошений президент Росії Владімір Путін хотів би сісти за стіл переговорів для закінчення війни.

«Потенційних посередників (між Росією та Україною ) не бракує – Туреччина, ООН. Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу ознак того, що Путін хоче вести переговори», – сказав Сікорський 4 травня в інтерв’ю BBC, відповідаючи на питання про можливість закінчення війни дипломатичним шляхом.

Сікорський також прокоментував слова президента Франції Еммануель Макрон, який нещодавно в розмові з The Economist заявив, що не виключає відправлення західних військ в Україну. Коли журналіст запитав Сікорського про те, чи Польща не планує відправити своє військо в Україну, міністр відповів, що правильно буде поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що робитиме Захід: «Ми не будемо розкривати свої карти. Дозволимо президентові Путіну подумати над тим, що ми будемо робити».

Рідослав Сікорський також нагадав, що Польща витрачає на оборону найбільшу частку ВВП з-поміж усіх членів країн НАТО – 4%, а наступного року ця цифра зросте.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно президент України Володимир Зеленський оголосив, що перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Представників Росії на цей захід не запросили.