Саміт миру відбудеться у швейцарському місті Бюргеншток 15-16 червня

Президент України повідомив дату та місце проведення Саміту миру. За словами глави держави, захід відбудеться у швейцарському місті Бюргеншток. Про це Володимир Зеленський повідомив у четвер, 2 травня, у соцмережі Х (Twitter).

«Згідно з нашими домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії», – написав Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. На Саміті мають відбутися обговорення шляхів досягнення справедливого й тривалого миру для України, відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам.

«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», – зауважив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Росія не отримала запрошення на Саміт миру у Швейцарії, розповів у інтерв’ю Foreign Policy міністр МЗС Дмитро Кулеба. За словами міністра, участь у Саміті візьмуть країни, які поділяють спільні принципи, а запрошувати на нього Росію немає сенсу.

«Є лише два способи привести Росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. Саме тому на Саміт не планується запрошувати Росію як учасника. Тому що мета цього Саміту – об’єднати країни, які поділяють принципи і підходи, на яких вони будуть будувати подальші дії», – наголосив Дмитро Кулеба.

У той же час уряд Швейцарії заявив, що Росію варто запросити на саміт, бо без її участі досягнути миру буде неможливо.

«Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії неможливий», – йдеться в заяві уряду Швейцарії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив про плани Росії зірвати Саміт миру. За даними української розвідки, росіяни планують зменшити кількість країн-учасниць Саміту і мають для цього конкретний план.

Що таке «українська формула миру Володимира Зеленського»?

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

За його словами, єдиний шлях до справжнього миру – повний демонтаж російської агресії. Саме Саміт миру є інструментом для реалізації цієї формули.

Формула миру складається з 10 пунктів і виглядає наступним чином: