Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, Росія планує зірвати саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15-16 червня. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з главами представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні у середу, 24 квітня.

Володимир Зеленський зазначив, що лідери держав світу вже найближчим часом отримають запрошення на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в червні. За словами президента, Росія має план для того, щоб зірвати цей саміт.

«У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані про те, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план: як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок про плани Росії. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, цей саміт важливий не тільки для України, але й для всього світу. Оскільки саміт – перший реальний крок до миру.

«Це перший реальний крок за всі роки війни. Перший реальний дипломатичний крок. Спроб було дуже багато. Пропозицій було дуже багато, а така справді об’єднана пропозиція, такий об’єднаний майданчик буде першою такою спробою. І дуже хочеться, щоб це була не просто спроба, а був реальний результат», – заявив президент.

Зазначимо, Глобальний саміт миру відбудеться на основі Української формули миру, яку запропонував Володимир Зеленський. Вона складається з десяти пунктів, за кожним із яких працює окрема робоча група.