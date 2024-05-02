Пожежа на Трипільській ТЕС. 11 квітня 2024 року

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та систем перехоплення ракет. Адже російські обстріли тероризують українців та пошкодили половину енергетичної інфраструктури країни. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у інтерв’ю Foreign Policy, опублікованому у середу, 1 травня.

За словами Дмитре Кулеби, рішення США виділити для України 61 млрд доларів на військову допомогу значно покращило настрої українців та військовослужбовців. Однак, очільник МЗС зауважив, що «якби пакет, про який було оголошено одразу після ухвалення закону, містив батарею Patriot, це піднесення було б ще сильнішим серед людей».

Дмитро Кулеба наголосив на тому, що цивільні українці найбільше страждають від російських ракетних ударів. Окупанти обстрілюють домівки людей, а також енергетичну інфраструктуру України.

«Російські балістичні ракети є справжнім бічем цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато, набагато гірший вигляд, ніж Україна… Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу», – сказав Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС додав, що Україні необхідні системи протиповітряної оборони. Він закликав партнерів розробляти необхідні стратегії для допомоги Україні.

«Кожна російська ракета, яка влучає в український енергетичний об’єкт, позбавляє українців електроенергії. Якщо вона вбиває мирних жителів, то через те, що хтось не поставив систему ППО чи перехоплювач, щоб допомогти Україні уникнути цього», — наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, навесні 2024 року російська армія поновила обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Протягом місця росіяни атакували Зміївську ГЕС на Харківщині, Дніпро ГЕС у Запоріжжі, Трипільську ТЕС на Київщині, Бурштинську та Ладижинську ТЕС на Прикарпатті. Крім того, окупанти завдали ударів но низці підстанцій «Укренерго» та об’єктів генерації у різних областях України.