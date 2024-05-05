Під автомобіль колаборанта встановили вибухівку

У неділю, 5 травня, у тимчасово окупованому росіянами Бердянську, розташованому на Запоріжжі, за невідомих обставин підірвався автомобіль одного з місцевих колаборантів та зрадників України. У прес-службі Головного управління розвідки підтвердили, що чоловіка ліквідували, а сам знищений колаборант брав участь в організації однієї з російських катівень.

Вибух пролунав у Бердянську вранці 5 травня. Вибухнув легковий автомобіль Ford Kuga, який належав місцевому колаборанту та одному з начальників катівні на території міста.

«Ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано», – повідомили у прес-службі ГУР.

За словами голови Бердянської місцевої військової адміністрації Вікторії, Галіціної, вибуховий пристрій заклали під автомобіль Ананьєвського. Від отриманих внаслідок вибуху травм колаборант помер на місці.

Нагадаємо, 6 березня в Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів, також застосувавши вибухівку, прикріплену до автомобіля. Коли жінка сіла в автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.