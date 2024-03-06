У авто жінки спрацювала вибухівка

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували організаторку псевдовиборів. Колаборантка загинула внаслідок підриву її автомобіля. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

Вибух пролунав у мікрорайоні Колонія на вулиці Герцена, 117. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела.

За словами Вікторії Галіциної, йдеться про Олену Валеріївну Ільїну. Жінка активно займалась організацією псевдовиборів в Бердянську. За даними російських ЗМІ, вона була членом виборчої комісії.

«Її син – Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації окупантів», – розповіла Вікторія Галіцина.

Вікторія Галіцина також наголосила, що напередодні так званих виборів та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. Тому закликала бердянців бути обачними і обережними.

Нагадаємо, Вибори президента Росії заплановані з 15 по 17 березня 2024 року. Пропагандисти активно поширюють фейки про те, що Владіміра Путіна на захоплених територіях України начебто підтримують 85% виборців. А також просувають так звану систему «Мобільний виборець», яка, зокрема дозволяє проголосувати онлайн і без реєстрації на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.