Вибух пошкодив штаб партії «Єдіная Росія»

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, сталися вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдіная Росія» та неподалік так званої виборчої дільниці. Про це повідомили у вівторок, 27 лютого, у Центрі національного спротиву.

«Так, сили руху опору передали “привіт” окупантам та зупинили фейковий “виборчий” процес в захопленому місті», – йдеться у повідомленні.

За даними Центру національного спротиву, росіяни намагаються приховати факт присутності сил спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях.

«Росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БпЛА, які нібито вдарили по об’єктах, хоча це не відповідає дійсності», – зауважили у Центрі національного спротиву.

Фото з місця події \ Центр національного спротиву

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни створили штучну гуманітарну кризу, щоб підкупити людей. Найбільш залежними від окупаційної адміністрації виявились пенсіонери. Росіяни обіцяють їм гуманітарну допомогу в обмін на партійні квитки «Єдіной Росії». Таким чином окупанти планують набрати людей до партії Владіміра Путіна.

Як інформував ZAXID.NET 11 грудня 2023 року російський Центрвиборчком ухвалив рішення про вибори президента РФ на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Своєю чергою, в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України є «незаконними й нікчемними».