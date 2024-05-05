До Львова з Єрусалиму прибув Благодатний вогонь
Лампадки з вогнем доставили в Собор Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Вночі 5 травня на кордоні з Україною в Закарпатській області співробітники патрульної поліції отримали благодатний вогонь з Єрусалиму
У ніч на Великдень, 5 травня, до Львова з Єрусалиму привезли Благодатний вогонь. Мешканці Львова зможуть отримати часточку благодатного вогню в Кафедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Грушевського, 2.
Як повідомляє «Духовна велич Львова», вночі 5 травня на кордоні з Україною в Закарпатській області співробітники патрульної поліції України отримали благодатний вогонь. Його традиційно освячують на свято Великодня в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.
Вранці лампадки з вогнем доставили в Собор Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ у Львові. Далі вогонь передадуть в інші регіони України.
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