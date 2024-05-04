Великодній ранок починають з участі в богослужінні та сімейного сніданку

У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають світле свято Христового Воскресіння. Починати Великодній ранок треба з участі у богослужінні. Молитву на найбільше християнське свято не можна пропускати.

Великодня молитва за здоров’я і благополуччя під час церковного дзвону принесе удачу всій родині на рік: «Христос Воскрес, моїй родині здоров’я, моєму дому багатства, моєму полю врожаю. Амінь», – промовляли наші предки.

Як пише «Рідна країна», на Великдень можна просити у Бога все. Дівчата просили нареченого, вмивалися водою з червоного яйця, щоб бути «гожими та рум’яними». Ті, хто мріяв про достаток, вмивалися зі срібного посуду. Старші люди просили онуків.

З першим звуком церковного дзвону слід перехреститися, промовляючи «Христос воскрес, а рабу Божому (ім’я) здоров’я», тоді хворий неодмінно одужає.

Після повернення з церкви сім’я готує великодній сніданок. Якщо при вході в дім зробити пасхальною свічкою хрест, в оселі не буде суперечок і скандалів. Щоб родина жила мирно і щасливо весь рік, на святковій трапезі мають бути усі члени родини. Кожен має скуштувати шматочок паски.

На Великдень треба всім веселитися, бо інакше цілий рік доведеться сумувати.

У Великодній тиждень прийнято допомагати нужденним і проявляти милосердя. Цього дня треба вітатися навіть з ворогами, бо непрощені образи є великим гріхом.

Вважається, що у день свята Воскресіння ворота у царство небесне відкриті, хто в цей день помре, відразу потрапить до раю без Божого суду. Також, за віруванням, до нас на землю спускаються душі померлих людей. Тому після Великодня впродовж тижня люди приходять до могил родичів на цвинтар.

Раніше ZAXID.NET писав, що не можна робити на Великдень.