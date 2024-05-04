Великдень – найбільше християнське свято, яким ми вітаємо воскресіння Христа. Цей день радісний і урочистий, який проходить у колі родини та близьких. І хоч піст вже закінчився, все ж є певні заборони, чого не можна робити у світле свято Воскресіння Господнього.

Як і в кожне свято, не можна займатися важкою та домашньою роботою. Як пише сайт «Рідна країна», разом з клопотами піде і щастя.

Також протягом усього Світлого тижня заборонено проливати кров тварин, адже «вони – теж творіння Божі, й так само, як люди, радіють Христовому Воскресінню та славлять Господа».

Після богослужіння усі люди щиро вітають один одного і христосуються – тричі цілують у щоки, вітаючи з Великоднем. Однак подружжям так робити не варто – за народними віруваннями, це до розлуки.

Після святкового сніданку заборонено викидати всю освячену їжу з великоднього кошика. Не можна викидати і яєчну шкаралупу – її згодом можна закопати на городі. Смакуючи їжею, треба пам’ятати про міру, переїдати та перебирати норму алкоголю не можна.

У Великдень не рекомендовано йти на цвинтар. Відвідування могил рідних варто перенести на той день, коли священики кроплять могили. Вважається, що у свято світлого Воскресіння, яке символізує перемогу життя над смертю, люди мають радіти. Тому не можна сумувати, сваритися, лихословити.