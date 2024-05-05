Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю Стрийщини Василю Кульці, який під час побутового конфлікту нетверезим побив свою родичку. Через два місяці внаслідок отриманих травм вона померла в лікарні. Суд призначив Василю Кульці 8 років і 6 місяців ув’язнення та зобовʼязав його виплатити родині загиблої 323 тис. грн компенсації.

Як вказано в матеріалах справи, 6 червня 2021 року надвечір Василь Кулька нетверезим прийшов додому до своєї знайомої. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік смертельно побив знайому. Вона померла за два місяці у лікарні.

У суді Василь Кулька розповів, що того дня повертався додому з магазину і побачив на подвір’ї свою далеку родичку. Вони розговорились й зайшли до будинку, під час розмови між ними виник конфлікт, під час якого родичка його штовхнула, а він штовхнув її у відповідь та почав бити. Потім він пішов додому. У вчиненому розкаявся.

Донька загиблої в суді розповіла, що мама жила сама, а вони з сестрою час від часу її провідували. Того дня вона знайшла її закривавленою вдома та викликала швидку. Два місяці її мама лікувалася в хірургічному відділені, де 9 серпня померла.

Враховуючи обставини справи, суддя Жидачівського райсуду Святослав Сливка визнав Василя Кульку винним у вбивстві за ч. 2 ст. 121 ККУ та призначив йому 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім цього, він має сплатити доньці загиблої понад 23 тис. грн матеріальної та 300 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.