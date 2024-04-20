Син завдав матері удару по голові, спричинивши тяжкі травми, від яких вона померла

У Львові поліцейські розшукали чоловіка, який завдав своїй матері смертельних травм. 50-річному львів’янину загрожує до десяти років тюрми. Про це у суботу, 20 квітня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про тіло жінки без ознак життя у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові надійшло у поліцію 17 квітня. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 83-річна львів’янка. На її тілі виявили ознаки насильницької смерті, зокрема, травми голови.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження загиблій завдав її 50-річний син, з яким вони проживали разом. Син ударив матір по голові, спричинивши тяжкі травми, від яких вона померла.

Правоохоронці встановили місце перебування 50-річного чоловіка, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.