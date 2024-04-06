29-річний киянин задушив 51-річну мешканку Миколаєва і втік із місця вбивства

У Львові затримали киянина, якого підозрюють у вбивстві мешканки Миколаєва. Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив жінку руками по голові, потім задушив і втік із місця інциденту. Згодом його затримали поліцейські.

Як повідомили в поліції, 5 квітня близько 18:00 на оперативну лінію 102 звернулась 58-річна львів’янка. За її словами, у квартирі на пл. Святого Теодора у Львові, яку вона здавала в оренду, жінка виявила тіло орендарки – 51-річної мешканки Миколаєва.

Під час попереднього огляду тіла спеціалісти-криміналісти виявили на тілі загиблої сліди задушення. До пошуку ймовірного вбивці залучили кінологів та дослідили камери відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Невдовзі за підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 29-річного киянина.

Попередньо слідчі зʼясували, що ввечері 4 квітня між чоловіком та загиблою виник конфлікт, під час якого він кілька разів вдарив її по голові руками, а потім задушив подушкою та втік.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. На час слідства він перебуватиме в СІЗО. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.