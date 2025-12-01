Вбивцю затримали завдяки записам з камер відеоспостереження

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Донецької області, військовослужбовцю ЗСУ, який проживає у Львові, 31-річному Олександрові Щ., який у квітні 2024 року під час інтимної зустрічі на орендованій квартирі в центрі Львова побив та задушив подушкою 51-річну мешканку Миколаєва. Сержанта визнали винним в умисному вбивстві та призначили 12 років тюрми. Також він має виплатити 700 тис. грн моральної шкоди доньці вбитої.

За матеріалами справи, подія сталася уночі з 4 квітня на 5 квітня 2024 року в квартирі на площі Святого Теодора в центрі Львова, яку 51-річна мешканка Миколаєва орендувала на кілька днів. Через сайт знайомств вона домовилася про зустріч з 31-річним Олександром Щ. Наступного дня тіло жінки з ознаками насильницької смерті знайшли у ванній кімнаті орендодавиця та сантехнік, які викликали поліцію.

Експерти встановили, що жінка загинула внаслідок важкої черепно-мозкової травми та задушення подушкою. Також на тілі жертви виявили численні травми та крововиливи, зокрема, на статевих органах.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Він розповів, що неофіційно підробляв на складі сантехніки, де того дня святкував день народження колеги та випивав алкоголь. Після цього на сайті знайомств знайшов контакт потерпілої та домовився з нею про зустріч інтимного характеру, куди поїхав на таксі. Олександр Щ. запевнив, що більше нічого про подїі того вечора не пам’ятає, оскільки був п’яний.

Потерпілим у справі визнали чоловіка та доньку загиблої. Чоловік у суді розповів, що мав з дружиною гарні подружні стосунки, подружжя не мало секретів один від одного. Після повномасштабної війни вони деякий час проживали у Львові та в Стрию, але згодом повернулися до Миколаєва. Перед подією дружина поїхала до Києва до косметолога, а після цього на кілька днів у справах до Львова. При цьому дружина повідомила, де планує орендувати квартиру. Чоловік розповів, що увечері 4 квітня дружина перестала відповідати на дзвінки, не перетелефонувала, тому він звернувся в поліцію. Загибла була мамою двох вже дорослих дітей – доньки та сина, який проживає у США. За словами чоловіка, у дружини не було ворогів, також не було друзів-чоловіків, в тому числі військовослужбовців.

Донька загиблої у суді розповіла, що мама заробляла тим, що здавала квартири та будинок в оренду подобово у Миколаєві, а також мала онлайн-магазин з продукцією для перукарських послуг. Також займалася волонтерством.

Не зважаючи на те, що Олександр Щ. свою вину не визнав, його причетність до злочину підтвердили записи камер відеоспостереження та проведені експертизи. Суддя Ольга Кротова визнала чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також він має виплатити 700 тис. грн моральної шкоди доньці загиблої. Вирок ще може бути оскаржений.