Внаслідок російської атаки ударними дронами по Львову 24 березня постраждало щонайменше 22 бізнеси

Міська рада Львова виплатить фінансову допомогу бізнесу, який постраждав внаслідок російського обстрілу 24 березня. Львівські підприємці зможуть отримати компенсаційні ваучери на суму до 500 тис. грн. Про це повідомила пресслужба ЛМР у середу, 25 березня.

Як йдеться в повідомленні, внаслідок російської атаки ударними дронами по Львову 24 березня постраждало щонайменше 22 бізнеси. У приміщеннях вибиті вікна, вхідні двері та ролокасети. Відтак підприємці можуть отримати ваучери на суму до 500 тис. грн для відновлення.

«Підприємці, чиє майно зазнало незначних пошкоджень і може бути відновлене власними силами, можуть отримати компенсаційний ваучер від міста на суму до 500 тис. грн», – повідомили в департаменті економічного розвитку міської ради.

Для отримання грошової компенсації необхідно зафіксувати пошкодження. Після цього управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони ЛМР складає акт обстеження пошкодженого майна. Для оформлення містяни можуть звернутися за адресою: вул. Донецька, 7, або за телефонами (032) 297-51-08, (032) 297-51-10, чи на електронну пошту: uns@lvivcity.gov.ua. Після фіксації пошкоджень підприємцям потрібно подати заяву у ЦНАПі або через Портал мешканця.Бланк і перелік документів за посиланням.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинок на пл. Собороній, 4 виникла пожежа. Також постраждали костел бернардинів, що є пам’яткою архітектури і належить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Окрім цього, дрони влучили в багатоповерхівку на проспекті Червоної Калини. Уламки російського безпілотника також впали на вул. Степана Бандери біля музею «Тюрма на Лонцького» та пошкодили дах, а в Органному залі – вікна.