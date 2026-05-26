34-річного Андрія Труша підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові

У вівторок, 26 травня, Личаківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва Андрію Трушу. Він й надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

На судовому засіданні адвокатка обвинуваченого клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт або тримання під вартою з правом внесення застави. Натомість прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На судовому засіданні підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. 34-річний інспектор Львівської митниці Андрій Труш перебуватиме під вартою до 24 липня 2026 року. Його дії кваліфікували за п.8 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, 3 квітня суд відправив під варту Андрія Труша без права внесення застави. Прокуратура клопотала про тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави, оскільки підозрюваний може виїхати за кордон, впливати на свідків та сховати речові докази. Натомість адвокатка підозрюваного клопотала про цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета, оскільки Андрій Труш сам прийшов у поліцію та заявив про злочин.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 2 квітня на вул. Патона у Львові від удару ножем у шию загинув 52-річний військовий Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олег Авдєєв, який проводив заходи оповіщення. Після поранення колеги самостійно доправили військового до поліклініки на вул. Виговського, однак медикам врятувати його не вдалося. Нападника затримали за кілька годин, ним виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш. Під час обшуків у нього вилучили колекцію ножів. Експерти з’ясовують, чи серед них є знаряддя вбивства.