У селі Велика Омеляна Рівненського району вчитель фізкультури вдарив 16-річного учня під час конфлікту через шумну поведінку компанії підлітків. Хлопець звернувся до лікарні та проходить обстеження. Про це у понеділок, 25 травня, повідомила пресслужба поліції області.

Про інцидент правоохоронцям повідомила мати неповнолітнього. За її словами, вчитель завдав тілесних ушкоджень її синові. Після цього вони звернулися до медзакладу, де хлопець наразі проходить обстеження.

За попередніми даними слідства, 25 травня група підлітків відпочивала в альтанці у центрі села. Близько 16:00 поруч проходив учитель фізкультури, який зробив їм зауваження через галас.

«У подальшому між чоловіком та підлітками виник конфлікт, під час якого вчитель вдарив 16-річного місцевого жителя в живіт», – повідомили правоохоронці.

На інцидент також відреагувало представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Рівненській області. У відомстві заявили, що вже направили листи до Нацполіції та органу місцевого самоврядування, аби з’ясувати всі обставини події.

Зауважимо, що у Великій Омеляні працює один загальноосвітній навчальний заклад – Великоомелянський ліцей. Ймовірно, саме там працює підозрюваний. Водночас вказаний на сайті закладу контактний номер виявився недійсним.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.