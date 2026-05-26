Шевченківський районний суд Львова виніс вирок військовому, який за кермом пікапа вчинив ДТП у Львові, унаслідок якої постраждали троє пішоходів, а одному з них ампутували ногу вище коліна. Суд звільнив винуватця ДТП від 5 років позбавлення волі та призначив три роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, аварія сталась ввечері 8 грудня 2022 року на вул. Брюховицькій у Львові. Військовий із Львівщини Назар Г. керував пікапом Isuzu Double Cabin, не дотримався безпечного інтервалу та в’їхав у авто Audi A6, яке стояло нерухомо. Авто Audi по інерції збило трьох людей, а потім зіткнулось із Mercedes GL 550.

Унаслідок ДТП травмувались троє пішоходів, яких із переломами доставили у лікарню. Двоє пішоходів мали травми середнього ступеня важкості, а одна людина – тяжкі тілесні ушкодження, їй довелось ампутувати ногу вище коліна.

За фактом ДТП порушували кримінальне провадження. У суді обвинувачений Назар Г. визнав свою провину, його адвокат зазначив, що він частково відшкодував завдану потерпілим шкоду.

Цю справу розглянула суддя Оксана Федорова, яка дослідила усі матеріали, аргументи сторін та дані про обвинуваченого, який є учасником бойових дій, має третю групу інвалідності та утримує малолітню дитину. Суд вважає, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Суддя призначила покарання – 5 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами, але звільнила від відбування покарання, встановивши 3 роки випробувального терміну. Вирок ще можна оскаржити.