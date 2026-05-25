У місцевих радах продовжують працювати 4154 депутати, обрані від нині заборонених політичних партій. З них 3863 – представники колишньої партії ОПЗЖ. Про це 25 травня повідомила громадська ініціатива «Голка» з посиланням на відповідь Центральної виборчої комісії.

«Дещо менше двох сотень політиків місцевого рівня – це ті, хто пройшов від “Опоблоку”. І майже пів сотні представників “Партії Шарія», – ідеться в повідомленні.

Інфографіка громадської ініціативи «Голка»

Голова ініціативи «Голка» Ірина Федорів пригадала, що у травні 2022 року Верховна Рада підтримала закон, який дозволив заборонити діяльність проросійських партій через суд, але це зупинило лише діяльність юридичних осіб.

«У Запоріжжі, де лінія фронту за 23 км, у міськраді досі ті, кого обрали від ОПЗЖ. Їхній представник головує у земельній комісії і допомагає дерибанити сквер Тарасова фірмі, яка пов’язана із нардепом Кальцевим. Столиця цими вихідними пережила черговий обстріл, але в Київраді досі сидить з мандатом Олександр Попов, який встановлював “йолку” на Майдані у 2013 році, адвокат кума Путіна – Медведчука», – розповіла Федорів.

Вона також розкритикувала затягування розгляду законопроєкту №7476, який мав би дозволити припинення повноважень депутатів місцевих рад, обраних від заборонених партій.

«Голка» зазначила, що у січні 2023 року понад 150 народних депутатів написали звернення до голови Верховної Ради Стефанчука, щоб він виніс в сесійну залу урядовий законопроєкт №4776. Але до призначення нового складу уряду, у 2025 році, проєкт так і не розглянули.

У березні 2023 року народні депутати Галина Янченко, Ярослав Железняк та інші парламентарі зареєстрували законопроєкт №9081 про люстрацію політиків під час виборчого процесу. Документ передбачає заборону на участь у виборах депутатів та міських голів від таких партій. Але за майже три роки парламент не розглянув його навіть у першому читанні. Роман Лозинський зазначає, що проросійські сили так само блокують винесення його до зали.