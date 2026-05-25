Митрополита Іларіона перевели з Угорщини до Чехії після звинувачення у сексуальному насильстві

У чеських Карлових Варах поліція затримала митрополита Російської православної церкви Іларіона (Ґріґорій Алфєєв) за підозрою у зберіганні наркотиків. В його машині виявили чотири контейнери з невідомою речовиною білого кольору, заявили на сторінці митрополита у понеділок, 25 травня.

Поліцейські зупинили авто митрополита для проведення обшуку 24 травня. Машина священника виїжджала з храму святих Петра і Павла у південній частині Карлових Вар.

«Під час огляду в багажному відділенні було виявлено чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору. Склад, походження та характер речовини повинні бути встановлені лише компетентною експертизою», – заявили на сторінці російського митрополита.

Сам митрополит заперечив причетність до незаконного зберігання заборонених речовин і назвав обшуки провокацією.

Захист російського священника заявив, що поліцейські нібито порушили протокол обшуків, а затримання митрополита буцімто є політизованим. Адвокат Іларіона заявив, що до затримання на російського митрополита начебто здійснювався тиск та погрози з вимогою покинути служіння у Карлових Варах.

Іларіон з 2003 року обіймав сан єпископа Віденського та Австрійського, а також представника Московського Патріархату при європейських міжнародних організаціях у Брюсселі. З 2009 року єпископ Волокамський, керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархатуЄ наближений до російського патріарха Кіріла. На посаді він публічно підтримував та виправдовував війну Росії проти України.

У червні 2022 року синод РПЦ призначив його митрополитом Будапештським і Угорським. У 2024 році, після того, як Іларіона звинуватив у сексуальних домаганнях його келійник, його перевели до Чехії.

У липні 2013 року Іларіона нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня президент-втікач Віктор Янукович. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти митрополита Іларіона та позбавлення його державних нагород.

У 2025 році чеські та угорські ЗМІ повідомили, що Іларіон має звʼязки з російськими спецслужбами. Зокрема, медіа поширили відео, на якому священник стріляє по мішені в тирі зі зброї, яку використовують співробітники ФСБ. У коментарі Deník N анонімний соратник митрополита стверджував, що Іларіон стріляв у штаб-квартирі ФСБ у Москві. Після цього Чехія розглядала можливість запровадити проти російського священника санкції. Через це майно парафій у Карлових Варах поспішно переписували на угорську єпархію.