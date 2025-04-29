Серед нових кураторів є митрополит Антоній – голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ

Росія далі намагається розхитати єдність українського суспільства. Для цього Кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей «русского міра» в Україні. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомила українська розвідка.

За даними розвідників, визначені представники російської православної церкви мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями та іншими проросійськими елементами в Україні. Вони мають передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля.

Серед нових кураторів є й митрополит Антоній – голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кіріла. Він має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.

Також до списку представників РПЦ увійшли:

Митрополит Діонісій (Пьотр Порубай) — активний пропагандист кремлівської ідеології.

Митрополит Павєл (Гєоргій Пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ у країнах ближнього зарубіжжя.

Митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков), який тісно пов’язаний із силовими структурами Росії. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

Митрополити РПЦ, фото Головного управління розвідки

«Під прикриттям «релігійної співпраці» РПЦ продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні», – додали розвідники.

Нагадаємо, 22 квітня в Україні заочно повідомили про підозру ще 14 російським митрополитам, які сприяли захопленню українських храмів на окупованих територіях.