Розвідники назвали імена нових кураторів РПЦ в Україні
Вони мають контролювати здійснення провокацій в Україні в інтересах Кремля
Росія далі намагається розхитати єдність українського суспільства. Для цього Кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей «русского міра» в Україні. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомила українська розвідка.
За даними розвідників, визначені представники російської православної церкви мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями та іншими проросійськими елементами в Україні. Вони мають передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля.
Серед нових кураторів є й митрополит Антоній – голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кіріла. Він має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.
Також до списку представників РПЦ увійшли:
- Митрополит Діонісій (Пьотр Порубай) — активний пропагандист кремлівської ідеології.
- Митрополит Павєл (Гєоргій Пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ у країнах ближнього зарубіжжя.
- Митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков), який тісно пов’язаний із силовими структурами Росії. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.
Митрополити РПЦ, фото Головного управління розвідки
«Під прикриттям «релігійної співпраці» РПЦ продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні», – додали розвідники.
Нагадаємо, 22 квітня в Україні заочно повідомили про підозру ще 14 російським митрополитам, які сприяли захопленню українських храмів на окупованих територіях.