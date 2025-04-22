Члени священного синоду РПЦ сприяли захопленню майна українських церков

В Україні заочно повідомили про підозру ще 14 російським митрополитам, які сприяли захопленню українських храмів на окупованих територіях. Про це інформують Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України 22 квітня.

Усі підозрювані митрополити – члени священного синоду РПЦ, які у 2022-2024 роках сприяли захопленню майна українських єпархій в окупованих районах Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також у Криму.

«Підозрювані призначили там підконтрольних їм єпископів. Вони нав’язували вірянам кремлівські наративи, благословляли війну РФ проти України та виправдовували злочини окупантів», – кажуть в Офісі генпрокурора.

За даними СБУ, йдеться про:

Олександра Снігура (Артемія) – митрополита Хабаровського та Приамурського;

Михайла Кондратьєва (Мефодія) – єпископа Кам'янського та Камишилівського;

Віталія Єрмакова (Амвросія) – митрополита Тверського та Кашинського;

Леоніда Горбачова – патріаршого екзарха Африки;

Андрія Малаханова – архієпископа Петропавлівського та Камчатського;

Петра Мансурова (Петра) – єпископа Калачинського та Муромцевського;

Миколу Церпицького (Лева) – митрополита Новгородського та Староросійського;

Юрія Єпіфанова (Арсенія) – митрополита Липецького та Задонського;

Михайла Наконечного (Кирила) – митрополита Казанського та Татарстанського;

Олексія Кривенка (Миколу) – єпископа Північнобайкальського та Сосново-Озерського;

Валерія Голубєва (Іллю) – архієпископа Анадирського та Чукоцького;

Яна Кайгородцева (Іларіона) – єпископа Кінешемського та Палехського;

Іллю Пєрова (Тарасія) – єпископа Північноморського та Умбського;

Олександра Таранова (Аркадія) – архієпископа Ровеньківського та Свердловського.

Усім російським митрополитам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у грудні 2024 року СБУ заочно оголосила підозру чотирьом російським митрополитам, які сприяли захопленню храмів на окупованих територіях України.