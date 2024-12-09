СБУ повідомила про підозру Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на 4 високопоставлених російських митрополитів, які допомогли захопити храми на тимчасово окупованих територіях України. Про це СБУ повідомила у понеділок, 9 грудня.

Підозрювані є членами священного синоду РПЦ. Мова йде про:

голову Санкт-Петербурзької митрополії – митрополита Варсонофія (Анатолій Судаков);

голову відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ – митрополита Антонія (Антон Севрюк);

керуючого Коломницькою єпархією, патріаршого намісника московської митрополії – митрополита Крутицького (Гєоргій Пономарьов);

керуючого справами московської патріархії – митрополита Діонісія (Пєтр Порубай).

Як встановили слідчі, протягом 2022-2023 років вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини, у Криму і тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей.

Для цього митрополити під керівництвом патріарха Владіміра Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо приєднання українських релігійних громад до складу РПЦ. У такий спосіб росіяни захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів.

«Надалі ставленики країни-агресора нав’язували вірянам кремлівські наративи, в яких благословляли війну Росії проти України та виправдовували злочини окупантів», – додали в СБУ.

Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову заочно повідомили про підозру за пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, СБУ повідомила 25 листопада про затримання клірика, який зливав інформацію про Сили оборони в Харкові. Зокрема, він встановлював для росіян орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу міста.