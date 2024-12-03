Активісти привернули уваги до участі проросійських монахинь у ярмарку

На різдвяному ярмарку у польському Щецині виник скандал із проросійськи налаштованими черницями з Білорусі. Вони продавали релігійний товар, частину грошей з яких переказували російським військовим. Білоруські активісти організували акцію протесту, після цього організатори ярмарку розірвали з черницями договір. Про цей інцидент розповів Polsatnews.

В одній з яток на різдвяному ярмарку в Щецині торгували проросійські монахині з православного монастиря Святої Єлизавети в Мінську. Білоруські емігранти впізнали їх і повідомили, що цей монастир підпорядковується Московському патріархату, а також підтримує режим Александра Лукашенка і російське вторгнення в Україну.

Білоруські активісти, які живуть у Щецині, вирішили влаштувати перед ними акцію протесту. Активісти тримали плакати з написом польською «Купуючи тут товар, ти підтримуєш тортури у в’язницях Білорусі», «Купуючи тут товар, ти підтримуєш російську агресію проти України». Представниця громадської ініціативи білорусів «Щецин 646» Ольга Хоміч наголосила, що черниці не приховують, що купують спорядження, автомобілі та навіть амуніцію для російських солдатів.

«Ці монахині їздять на всілякі заходи в Європі, щоб торгувати і заробляти гроші, частина з яких йде на підтримку режиму Лукашенка, а частина – на підтримку російських військових в Україні», – розповіла Polsat News Ольга Хоміч.

Про цю акцію протесту дізналося керівництво муніципального підприємства, яке організовує ярмарок. Воно прийняло рішення розірвати контракт з черницями, які торгували сувенірними та релігійними товарами.

Однак, як повідомляє Bielsat, білоруські монахині приїхали не тільки на різдвяний ярмарок в Щецині. Раніше вони брали участь у Фестивалі трьох культур у місті Володаві, а на День всіх святих вони були присутні на Вольському православному кладовищі у Варшаві. За інформацією Bielsat вони подорожують країнами ЄС, займаються організацією концертів і торгівлею, розповідають, що збирають гроші на гуманітарну допомогу в Україні, щоправда, не уточняють якій з воюючих сторін.