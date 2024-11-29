23-річний Владислав Олійниченко влаштовував провокації у ТРЦ Варшави та блокував роботу магазинів

Польські поліцейські затримали у Варшаві 23-річного патострімера Владислава Олійниченка, відомого у TikTok як Crawly, який 9 вересня розтрощив у центрі Варшави два автомобілі. Крім цього, він збирав прихильників та влаштовував провокації у торгових центрах. Про затримання Олійниченка повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський у п'ятницю, 29 листопада.

«Чоловіка передали співробітникам Прикордонної служби, які розпочали процес депортації його з Польщі», – написав Яцек Добжинський.

Наразі TikTok-акаунт Crawly видалений. Однак на початку листопада сторінка мала майже 6 млн підписників та 210 млн вподобань.

Як розповідав ZAXID.NET, польська поліція почала розслідування щодо Владислава Олійниченка після того, як він разом з прихильниками 9 листопада розтрощив у центрі Варшави два автомобілі. Поліція зазначила, що патострімер заздалегідь привіз транспорт. Коли перехожий зробив зауваження Олійниченку, то він розпилив на нього піну з вогнегасника. Прикильники патострімера, якими є переважно підлітки, вигуками підтримували його дії.

Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів двічі звертався до прокуратури через погроми, які влаштовував Владислава Олійниченко, та образи поляків. Крім цього, блогер під час трансляцій він заявляв, що краще б жив в Москві, але змушений перебувати в Польщі.

За інформацією Центру моніторингу, Владислав Олійниченко є білорусом, хоч тривалий час жив і навчався в українському місті Дніпро. На сторінці Дніпровського ліцею №139 є інформація, що Олійниченко 2019 року навчався в 11 класі й організовував заходи до тижня хімії. У своїх відео патострімер спілкувався російською й закликав зніматися і його роликах російськомовних мешканців Варшави. Через це тривалий час Владислава Олійниченка вважали росіянином.

Додамо, що блогер створив сторінки у TikTok та на срім-сервісі Twitch під нікнеймом Crawl у 2023 році. Він створював відео, на яких переодягався у гнома й намагався потрапити в службові приміщення ТРЦ та закладів громадського харчування у центрі Варшави. За інформацією Gazeta Wyborcza, на Владислава Олійниченка скаржилися працівники McDonald's.