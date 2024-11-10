Патострімер не вперше влаштовує провкації у центрі Варшави

Польська поліція розслідує інцидент, який стався у центрі Варшави у суботу, 9 листопада. Цього дня 23-річний патострімер Владислав Олійниченко, відомий у TikTok під нікнеймом Crawly, разом з прихильниками розтрощив два автомобілі. Коли перехожий зробив йому зауваження, блогер у відповідь розпилив на нього піну з вогнегасника. Такі дії Олійниченка радісно підтримали його прихильники, які переважно є підлітками. Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів повідомив, що Владислав Олійниченко є білорусом, хоч тривалий час жив і навчався в Україні. Сторінка патострімера у ТікТок станом на 10 листопада має майже 6 млн підписників та 210 млн вподобань.

Зазначимо, що поліція Варшави відреагувала на інцидент після публікацій відео з провокаціями у соцмережі X (колишній Twitter). За інформацією правоохоронців, патострімер привіз автомобілі, які трощив з прихильниками. Усе дійство учасники провокації знімали на відео та потім оприлюднили у соцмережах. Згодом транспорт забрали евакуатори, а учасники пішли з місця події. Поліція розслідує інцидент за статтею про порушення громадського порядку.

Громадська організація Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів звернувся до прокуратури, оскільки Crawly залучає до своїх стрімів польських дітей, яких заохочує нищити майно. Це вже друге звернення Центру до прокуратури щодо патострімера. Першу заяву організація подавала, оскільки Олійниченко робив образливі заяви щодо поляків й заявляв, що краще б жив в Москві, але змушений перебувати в Польщі. Він повідомив, що переїжджає до Туреччини, але знову повернувся до Польщі.

«Цей чоловік розмовляє російською мовою і визнає, що має білоруське походження, хоча ми знаємо, що він ходив до школи в Україні. Він вже тривалий час порушує громадський спокій у польських містах. Він нападає на працівників магазинів, нищить чуже майно, ображає випадкових людей і знімає все це на відео, щоб потім монетизувати у TikTok. Crawly хвалиться, що китайці з TikTok заплатили йому понад пів мільйона злотих», – пише Центр моніторингу.

Організація вважає, що діяльність патострімера є частиною російського впливу на Польщу. Йдеться про дестабілізацію у будь-який спосіб. За інформацією центру, у Польщі працює низка подібних патострімерів. Зокрема, організація звернулася в поліцію через білоруса Артьома Дубського, який також влаштовував провокації у торгових центрах.

Уповноважена президента Польщі з прав дитини Моніка Горна-Чесляк повідомила, що також займається справою патострімера та його взаємодії із підлітками, передає Gazeta Wyborcza.

Додамо, що патострімер Владислав Олійниченко регулярно закликав російськомовних мешканців Варшави брати участь у його відео. Ролик із закликом приєднуватися до стрімів він публікував 1 листопада.

«Всім привіт! Це повстання коробок в прямому ефірі! В центрі Варшави», – говорив патострімер російською.

Згодом він оприлюднив відео, де заховані в коробки люди заповзають в торговий центр. Олійниченко одягнув на голову білий ковпак і командував людьми в коробках. Після вигуку «в атаку» люди в коробках починають рухатися й заходять вже до кав'ярні, штовхаючись і створюючи дискомфорт для відвідувачів та працівників.

Вже 9 листопада патострімер заявив, що наступного дня відбудуться останні групові зйомки у Варшаві, бо його нібито хочуть депортувати з Польщі. Блогер 10 листопада публікує відео, де разом з прихильниками скаче на даху двох автомобілів. Саме це відео, де патострімер трощить транспорт, почали поширювати користувачі польського сегменту X, обурюючись поведінкою провокатора.

Що відомо про Владислава Олійниченка Crawly

У соцмережах сперечаються про походження Владислава Олійниченка й тривалий час вважали його росіянином, оскільки стрімер спілкувався російською. В одному зі своїх відео Crawly сказав, що має білоруське коріння. Польські користувачі X заявляли, що Олійниченко українець й закликали негайно депортувати його. Центр моніторингу расистських і ксенофобських настроїв повідомляв, що він вчився в українській школі. На сторінці Дніпровського ліцею №139 можна знайти інформацію, що Олійниченко 2019 року навчався в 11 класі й брав участь у заходах до тижня хімії.

Crawly розпочав вести сторінку у TikTok та на срім-сервісі Twitch у 2023 році. Олійниченко публікував відео, де переодягався в костюм гнома й намагався потрапити в службові приміщення ТРЦ та закладів громадського харчування. Gazeta Wyborcza у липні 2024 року розповідала, що провокатор нападав на працівників McDonald's у Варшаві. У пресслужбі McDonald's заявляли, що патострімер спричиняє дискомфорт працівникам. Crawly також регулярно тероризував працівників ТЦ Złote Tarasy, один з яких не витримав і вирішив звільнитися. Поліції Варшави у липні цьогоріч повідомляла, що розслідує діяльність провокатора.

Патострімер у костюмі гнома. Скриншот з відео Crawly

У 2023 та 2024 роках про Crawly писала низка англомовних ЗМІ, називаючи його веселим і смішним блогером, якому вдається швидко збирати мільйони переглядів. Крім цього, інші користувачі TikTok почали імітувати поведінку провокатора. Зокрема, бразильський акаунт платформи для вивчення мов Duolingo опублікував відео, де зелена сова (символ Duolingo) в шапці гнома ходить між рядами в магазині.