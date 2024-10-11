З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Польщі в'їхали понад 1800 росіян за візами, виданими без законних підстав. Про це повідомив голова Верховної контрольної палати Маріан Банас, написало Politico 10 жовтня.

У роботі Міністерства закордонних справ Польщі в період із 2018 до 2024 року виявили низку порушень. З’ясували, що понад 1800 росіян отримали право в’їзду до країни без законних підстав.

«Принаймні з листопада 2022 року по травень 2023 року в Міністерстві закордонних справ існував непрозорий і корумпований механізм впливу на певних польських консулів з метою прискорення обробки візових заяв», – зазначив Банас.

За його словами громадяни, які отримали візи рамках програми «Польща. Ділова гавань», що заохочувала фахівців і компанії переїжджати до країни, не мали жодної на те правових підстав. Банас відзначив, що це був найпростіший і найдешевший спосіб в'їзду на територію Польщі, яким і скористалися росіяни.

«Після нападу на Україну майже 2 000 росіян отримали польські візи, часто в порушення закону і всупереч санкціям», – наголосив прем'єр Польщі Дональд Туск.

При цьому міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що «на польських консулів чинився скандальний, неправомірний тиск».

Візи у країни ЄС для росіян

У вересні 2022 року набуло чинності рішення Ради ЄС про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. 19 вересня того ж року набула чинності заборона для громадян Росії з шенгенськими візами на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

12 жовтня 2022 року уряд Чехії також ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян.

Тоді як влада Угорщини повідомила, що не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових.