Заборона на в'їзд почне діяти з 25 жовтня і стосуватиметься російських туристів із чинною шенгенською візою, яка була видана будь-якою країною-членом ЄС

Уряд Чехії в середу, 12 жовтня, ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян. У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що також ухвалено рішення щодо підтримки навчання білоруських та українських студентів у чеських вищих навчальних закладах.

«Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації», – заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Він зазначив, що саме тому ухвалили рішення, що російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема міжнародний аеропорт Чехії – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді.

Рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських туристів із чинною шенгенською візою, яка була видана будь-якою країною-членом ЄС.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів у попередні тижні.

Окрім того, своїм рішенням уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.

«Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують із політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні», – пояснив Ліпавський.

Нагадаємо, 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став тривалішим і дорожчим. Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. А з 30 вересня аналогічні обмеження запровадила і Фінляндія. Натомість, Угорщина продовжить видавати шенгенські візи росіянам.