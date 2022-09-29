Уряд Фінляндії ухвалив рішення суттєво обмежити пасажирський рух на східному кордоні з РФ і заборонити росіянам в'їзд до країни з туристичною метою. Про це заявив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, пише «Європейська правда».

Поїздки з метою туризму до Фінляндії або через її територію до інших країн після цього стануть неможливими.

«Обмеження набудуть чинності завтра, у п'ятницю, і діятимуть до подальшого повідомлення. Рішення в принципі має на меті повністю запобігти російському туризму до Фінляндії і пов'язаному з ним транзиту через Фінляндію», – заявив Хаавісто.

Уряд обґрунтовує своє рішення загрозою міжнародній безпеці. На практиці, виходячи з Шенгенських правил, прикордонним органам надається можливість інтерпретувати, що російський турист загрожує міжнародним відносинам Фінляндії.

«Прикордонна служба бере до уваги цю загрозу і на підставі цього людині може бути відмовлено у в'їзді або винесено негативне рішення за заявою про видачу візи», – пояснив Хаавісто.

Уряд пояснює застосування норми щодо загрози міжнародним відносинам дискусіями з керівництвом України, можливостями обходу обмежень на польоти з боку ЄС і відносинами Фінляндії з країнами Балтії та Польщею. Так звані «референдуми» на Сході України та вибух газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі також вплинули на оцінку.

Крім обмеження, існує перелік з близько десяти пунктів, на підставі яких можна приїхати до Фінляндії з туристичною візою в майбутньому. Наприклад, як і раніше можна відвідати сім'ю або родичів. Іншими поважними причинами можуть бути, наприклад, участь у вступному іспиті до фінського навчального закладу. Причина також може бути пов'язана з фінансами або роботою, наприклад, необхідне відрядження або інша узгоджена причина, наприклад, співбесіда на роботу.

За оцінками, прикордонний рух скоротиться до половини нинішнього рівня, але і в даний час нові візи видаються на рівні близько 2% від пікових років до епохи коронавірусу. В уряді також зазначили, що є проблема із сотнями тисяч раніше виданих віз, які все ще залишаються дійсними. Нове положення може зробити недійсними візи, раніше видані Фінляндією, але не може скасувати візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.