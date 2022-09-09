Польща, Естонія, Литва і Латвія вирішили обмежити в'їзд для росіян із туристичною, культурною, спортивною та діловою метою. Відповідну спільну заяву 8 вересня оголосили прем’єри країн.

Прем'єр-міністри Матеуш Моравецький (Польща), Кая Каллас (Естонія), Інґріда Шимоніте (Литва) і Артурс Кріш'яніс Каріньш (Латвія) домовилися про спільний регіональний підхід щодо можливостей подорожей для громадян Росії. У спільній заяві, оприлюдненій на сайті уряду Польщі, вказано, що тимчасові національні заходи, які засновані на спільному підході, мають набути чинності окремо в кожній країні до 19 вересня 2022 року. Зазначається, що такі обмеження впроваджують «для протидії прямим загрозам громадському порядку та безпеці».

«Ми вітаємо рішення призупинити угоду ЄС про спрощення візового режиму з Росією. Це необхідний перший крок. Однак необхідні подальші заходи для різкого скорочення кількості виданих віз (особливо туристичних) і скорочення припливу російських громадян до Євросоюзу та Шенгенської зони. Ми звернулися до Європейської комісії з проханням запропонувати відповідні візові заходи та заходи обмеження на в’їзд, які могли б однаково застосовуватися всіма державами-членами Європейського Союзу та асоційованими країнами Шенгенської угоди», – зазначили прем'єр-міністри у спільній заяві, додавши, що зараз триває пошук спільного підходу до обмежень на рівні ЄС.

Напередодні на брифінгу міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що проти ночі 19 вересня Естонія закриє свій кордон на в’їзд для росіян з шенгенськими візами. За його словами, те саме зроблять Латвія, Литва та Польща.

«Політична воля Естонії полягає в тому, що в ніч на 19 вересня набере чинності заборона на в’їзд в Естонію для громадян Росії. Це стосується тих росіян, які мають візи, видані в Естонії, а також візи, видані в інших країнах ЄС», — розповів міністр закордонних справ, повідомило Громадське радіо.

У п’ятницю зранку, 9 вересня, міністр закордонних справ Латвії повідомив у Twitter, що уряд Латвії ухвалив рішення про обмеження в'їзду до країни громадянам Росії, які мають шенгенські візи.

Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России имеющим шенгенские визы — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 9, 2022

Нагадаємо, 31 серпня Євросоюз вирішив призупинити дію угоди з РФ про спрощений візовий режим. Щоправда, одноголосного рішення щодо повної заборони туристичних віз для росіян, чого вимагала низка країн, такі як Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія досягти не вдалося. Єврокомісія офіційно запропонувала призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Далі рішення має проголосувати Європейська Рада. Спочакту рішення про обмеження вʼїзду росіян до ЄС ухвалили країни Балтії.