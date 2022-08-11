Естонія з наступного тижня закриває кордони для росіян, яким вона видала шенгенську візу. Про це на брифінгу 11 серпня повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

За його словами, наразі йдеться про обмеження власників віз, які видала безпосередньо естонська влада. Наступного тижня обговорять шенгенські візи, які видаються іншими країнами.

«Візи формально залишаться чинними, але до власників віз при вʼїзді в Естонію будуть застосовані санкції, тобто їм не буде дозволено вʼїзд до Естонії. Це правило набуде чинності за тиждень», — пояснив міністр.

Рішення естонської влади привітав глава Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що російська стратегія терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах РФ.

«Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками. Ізоляція та повернення росії в СРСР – це мета цивілізованого Заходу. Російська стратегія хамства і терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах РФ і не поширюватися на демократичний світ», – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Дозвіл потрапити до країни матимуть тільки особи, які працюють у дипломатичних установах в Естонії та члени їхніх родин. Також це особи, які займаються міжнародними вантажними і пасажирськими перевезеннями, ті, хто має право вільного пересування за законодавством ЄС. Також дозволять вʼїзд з гуманітарних причин. Вʼїхати зможуть і родичі осіб, які мають естонське громадянство або посвідку на постійне проживання.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам. Перед цим також прем’єрка Фінляндії Санна Марін запропонувала обмежити видачу віз громадянам РФ. Адже через закриття авіасполучення з РФ росіяни їдуть до ЄС через Фінляндію, Естонію та Латвію. Зазначимо, що у квітні Естонія вже припинила видачу росіянам і білорусам дозволів для проживання і роботи.

Також із закликом повністю закрити кордони для всіх росіян до Заходу звернувся й президент Володимир Зеленський. На початку серпня видачу нових віз російським туристам припинила Болгарія.​