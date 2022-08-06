Болгарія на невизначений термін зупинила видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості, повідомила асоціація туроператорів Росії (АТОР). За даними асоціації, про це болгарські дипломати поінформували туроператорів.

Причиною такого рішення стало висилання з росії 5 серпня 14-х болгарських дипломатів. У російському МЗС назвали це «заходами у відповідь» на аналогічне рішення Болгарії щодо працівників російських установ на її території. Тоді, нагадаємо, Болгарія вислала 70 російських дипломатів через загрозу національній безпеці.

Як пояснює болгарське видання «Сега», візові центри Болгарії в Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі (включаючи регіональні візові центри) з 25 березня не приймають заяви з оплатою консульського збору. Однак росіяни могли отримати візи для туристичних поїздок до Болгарії в її генконсульствах у цих трьох містах. Саме цей варіант зараз припинено.

Водночас навіть без болгарської візи росіяни можуть їздити в Болгарію і надалі: це можливо, якщо у них є багаторазова шенгенська віза або багаторазова національна віза Хорватії, Румунії або Кіпру. Болгарія та ці країни визнають візи третіх країн на основі відповідних угод.

Раніше Естонія запропонувала Євросоюзу заборонити видачу росіянам шенгенських віз, за винятком особливих випадків, але ЄС заявив, що це суперечить його візовій політиці.

Також раніше видачу віз росіянам призупинила Латвія. Єдиним винятком може стати необхідність поїздки на похорон близького родича.