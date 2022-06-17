З 1 липня росіянам потрібно буде отримувати візи для в'їзду в Україну

Україна запроваджує з 1 липня візовий режим для громадян Росії. Про відповідну постанову, яку 17 червня має ухвалити Кабмін, повідомив президент Володимир Зеленський.

«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення […] з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ», – написав президент у Telegram.

Нагадаємо, що 11 лютого, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на сайті президента з'явилася петиція «Створити візовий режим для громадян Російської Федерації». Вона набрала 26 742 голоси, а відтак її підтримав Володимир Зеленський та доручив Кабміну розробити відповідну постанову.

Після початку збройної агресії на сході України та анексії Криму у 2014 році питання візового режиму з Росією порушувалося неодноразово, проте так і не доводилося до логічного завершення. Лише у 2015 році скасували можливість в'їзду росіян в Україну по внутрішніх паспортах, а українці взагалі могли в'їжджати до Росії по внутрішньому паспорту ще до 1 березня 2020 року. Зазначимо, що повномасштабна війна з Росією триває вже майже 4 місяці.