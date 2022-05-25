Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії. Свою відповідь на цю електронну петицію Зеленський опублікував у середу, 25 травня.

«Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання», – заявив президент.

Петицію «Створити візовий режим для громадян Російської Федерації» на сайті президента оприлюднили 11 лютого. Її створив Микита Мазура. Петиція набрала 26742 голоси.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого Росія оголосила Україні війну, яка триває вже 91 день. За цей час від рук загарбників загинули понад 20 тис. українців. Найбільше загиблих – у Маріуполі.