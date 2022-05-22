Володимир Зеленський вважає, що така петиція має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка закликає дозволити чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд із країни. Як пише «Укрінформ», президент вважає, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів.

«Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй (захищали – ред.) не своє місто, де народилися. Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність», – заявив під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції.

У цьому зв'язку президент зазначив, що коли звертаються з пропозицією, щоб чоловіки могли впродовж воєнного стану поїхати з країни, то це не зовсім до нього петиція.

Водночас він наголосив, що закон встановлює певний термін для розгляду петиції та офіційної відповіді на неї. Наразі на сайті Офісу президента зазначається, що петиція очікує на розгляд.

Нагадаємо, раніше на сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів