Депутати масово відкликають свої підписи від законопроекту

Проект закону, який пропонує позбавляти українського громадянства військовозобов'язаних осіб, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулись упродовж 30 днів, не буде розглядатися у Верховній Раді. Про це з посиланням на народну депутатку від «Слуги народу» Ольгу Совгирю повідомляє «Укрінформ».

«Законопроект №7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроектом. Чому законопроект не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено», – зазначила Совгиря.

Зазначимо, що народні депутати 17 травня зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дій в умовах воєнного часу для зміцнення економіки та обороноздатності держави» (№7381).

Документ передбачає позбавлення українського громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулись упродовж 30 днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловіків призовного віку, які залишили Україну після 24 лютого, будуть затримувати на кордоні та перевіряти, на яких підставах вони покинули межі держави. Чоловікам віком 18-60 років доведеться пояснювати прикордонникам, де і як їм вдалося перетнути кордон.