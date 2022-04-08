Прикордонники ретельно перевірятимуть чоловіків , при поверненні назад в Україну

Усіх чоловіків, які попри заборону виїхали з України за кордон, при поверненні назад будуть затримувати. Йдеться про українців призовного віку, які втекли з держави під час воєнного стану. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 8 квітня, заявив, що таких чоловіків, покарання не омине.

Чоловіків призовного віку, які залишили Україну після 24 лютого, будуть затримувати на кордоні та перевіряти, на яких підставах вони покинули межі держави. Чоловікам віком 18-60 років доведеться пояснювати прикордонникам, де і як їм вдалося перетнути кордон.

«Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Усі люди, які залишали нашу країну, вони зафіксовані. Усі, хто повертатиметься в Україну, з тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони залишили країну і на підставі якихось нормативно-правових документів», – сказав Данілов під час включення.

Він уточнив, що кожен, хто виїжджав до інших країн у відрядження, має мати окремий документ від прикордонників.

Нагадаємо, з моменту введення в Україні воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати за кордон.