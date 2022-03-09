Деякі українці вдаються до обману, щоби уникнути мобілізації та виїхати до країн ЄС

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Держприкордонслужбою виявляють спроби перетину кордону громадянами України призовного віку. Для виїзду вони використовують паспорти громадян РФ, які отримали нещодавно. За останні дні вже зафіксували близько 20 таких випадків.

Оскільки під час воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений, деякі українці вдаються до обману, щоби виїхати до країн ЄС. Зокрема, й використовуючи російські документи.

«Встановлено, що певна кількість громадян України у передвоєнний час отримали у консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись при цьому від громадянства України», – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Такі випадки ретельно фіксують. Обставини та причини отримання паспортів РФ з’ясовують, у тому числі – з використанням поліграфа.

Нагадаємо, нещодавно ZAXID.NET повідомляв, як на румунсько-українському кордоні прикордонники затримали жінку, яка намагалась вивезти 24-річного чоловіка в Румунію. Чоловік заховався поміж речей в багажнику Mitsubishi, таким чином він хотів уникнути мобілізації. А ще одна Водійка Lexus запхала чоловіка у багажник, щоби вивезти його в Угорщину.

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