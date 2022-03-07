Ухилянт намагався дати прикордонникам 77,5 тис. грн хабара

На румуно-укранському кордонні ввечері неділі, 6 березня, прикордонники затримали жінку, яка намагалась вивезти 24-річного чоловіка в Румунію. Чоловік заховався поміж речей в багажнику Mitsubishi, таким чином він хотів уникнути мобілізації.

Про інцидент на пункті пропуску «Росошани» повідомила Державна прикордонна служба. Там зазнчили, що чоловік намагався дати хабар прикордонникам у розмірі 77,5 тис. грн.

«Надвечір у пункті пропуску «Росошани» прикордонники виявили ухилянта. Він ховався серед речей у багажнику автомобіля Mitsubishi. Перевозила молодика 1997 року народження жінка. Коли ж прикордонники почали складати адмінпротокол за спробу порушення державного кордону, молодий чоловік намагався надати хабар у розмірі 77 500 грн», – йдеться в повідомленні прикордонників.

На чоловіка відкрили провадження за ч.1 ст. 369 (пропонування неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 336 (ухилення від призову за мобілізацією) ККУ. Порушника передадуть у військкомат, де прийматиметься рішення щодо його мобілізації. Жінці за незаконне перевезення чоловіка загрожує до 5 років тюрми.

Зазначимо, схожий інцидент трапився вчора, 6 березня, на Закарпатті. Коли 47-річна водійка Lexus запхала у багажник автомобіля 50-річного чоловіка.

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