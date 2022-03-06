Буковинцям загрожує від семи до десяти років тюрми.

На румуно-українському кордоні Чернівецької області в суботу, 5 березня, прикодонники затримали чотирьох контрабандистів сигарет. Зловмисники переправляли через кордон п‘ятнадцять українців, які хотіли ухилитись від військової служби. Відтепер буковинцям загрожує від семи до десяти років тюрми. Про затримання контрабандистів у неділю, 6 березня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

«Від 7 до 10 років тюремного ув’язнення загрожує чотирьом буковинцям, які сприяли переправленню до ЄС п’ятнадцятьох ухилянтів від військової служби. Їх затримали учора на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією. Разом з ними затримано п’ятнадцять громадян України», – йдеться в повідомленні прес-служби прикордонників.

Чоловіки з різних регіонів України намагались перетнути кордон, оскільки хотіли уникнути військової служби. Під час затримання вони намагались утекти. Мешканці прикордонних територій, які проводжали зловмисників, раніше займались контрабандою цигарок, на них відкрили провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переміщення осіб через кордон). Буковинцям загрожує від семи до десяти років тюрми.

Зазначимо, з 24 лютого, на період дії воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

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