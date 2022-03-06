Закарпатські прикордонники затримали 47-річну жінку, яка запхала у багажник автомобіля 50-річного чоловіка. У такий спосіб жінка хотіла вивезти чоловіка в Угорщину, щоб він уник мобілізації.

Про інцидент, який стався на пункті пропуску «Лужанка», у неділю, 6 березня, повідомила Державна прикордонна служба. За даними прикордонників, під час перевірки автомобіля Lexus під особистими речами 47-річної водійки у багажнику правоохоронці виявили 50-річного чоловіка, який ховався від паспортного контролю.

«Водійка 1975 року народження у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого чоловіка 1972 року народження, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Наразі на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України. Його також передадуть у військкомат, де прийматиметься рішення щодо його мобілізації. Дружині за незаконне перевезення чоловіка закордон загрожує до 5 років тюрми.

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